В Черном и Азовском морях вражеские корабли отсутствуют

иллюстративное фото: из открытых источников

На утро 13 марта в Черном и Азовском морях нет российских боевых кораблей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ.

В то же время в Средиземном море находятся 4 вражеских корабля, из которых 3 являются носителями крылатых ракет "Калибр". Общий залп – до 26 ракет.



За сутки в интересах России проход по Керченскому проливу совершили:

к Черному морю – 4 судна, которые продолжили движение в направлении пролива Босфор;

к Азовского моря - 4 судна, из них 2 двигались из пролива Босфор.

Напомним, российский флот в течение длительного времени не может миновать Черное море. Это связано с успешными действиями Сил обороны Украины.