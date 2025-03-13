В Черном и Азовском морях вражеские корабли отсутствуют
На утро 13 марта в Черном и Азовском морях нет российских боевых кораблей
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ.
В то же время в Средиземном море находятся 4 вражеских корабля, из которых 3 являются носителями крылатых ракет "Калибр". Общий залп – до 26 ракет.
За сутки в интересах России проход по Керченскому проливу совершили:
- к Черному морю – 4 судна, которые продолжили движение в направлении пролива Босфор;
- к Азовского моря - 4 судна, из них 2 двигались из пролива Босфор.
Напомним, российский флот в течение длительного времени не может миновать Черное море. Это связано с успешными действиями Сил обороны Украины.
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