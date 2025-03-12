Нічна атака дронів на Київщину: загорівся меблевий магазин, пошкоджені житлові будинки

фото: ДСНС України у Київській області

Вночі 12 березня російська армія атакувала Київщину ударними дронами. Рятувальники ліквідували пожежі, є пошкодження та руйнування

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу ДСНС України.

Через падіння уламків ворожого БпЛА у Фастівському районі загорівся меблевий магазин. Пожежу на площі 500 квадратних метрів ліквідували.

Також у Фастівському районі горів приватний будинок, а в Обухівському та Броварському районах пошкоджені житлові будинки.

"Жертв і постраждалих немає", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Дніпрі через атаку російських безпілотників було пошкоджено близько 10 приватних будинків, а також будівлі дитячого садка та школи.