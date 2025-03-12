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12 березня 2025, 07:28

У Харкові "Шахед" влучив між будинками: постраждала людина

12 березня 2025, 07:28
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фото: з відкритих джерел
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У Шевченківському районі Харкова ворожий ударний безпілотник влучив між приватними будинками

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає RegioNews.

За його словами "Шахед" влучив поміж приватними будинками. Пошкоджено кілька обійсть. Пожежі немає.

В однієї людини сталася гостра реакція на стрес. Їй на місці надають медичну допомогу.

Нагадаємо, у Дніпрі через атаку російських безпілотників було пошкоджено близько десяти приватних будинків, а також будівлі дитячого садка та школи.

Харків шахед приватні будинки Ігор Терехов реакція на стрес
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