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12 березня 2025, 07:15

Росія вивела в Чорне море носій крилатих ракет "Калібр"

12 березня 2025, 07:15
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ілюстративне фото: росЗМІ
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Станом на ранок 12 березня російська окупаційна армія тримає в акваторії Чорного моря один військовий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр". Загальний залп — до чотирьох ракет

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.

Також відомо, що станом на 06:00:

  • в Азовському морі кораблі РФ відсутні;

  • у Середземному морі військові фіксують чотири кораблі РФ, із них три є носіями крилатих ракет "Калібр", загальним залпом до 26 ракет.

Раніше повідомлялося, що в тимчасово окупованому Криму росіяни відновлюють стару базу підводних човнів у Балаклавській бухті.

Нагадаємо, російський флот протягом тривалого часу не може мінувати Чорне море. Це пов'язано успішним діям Сил оборони України.

РФ війна кораблі Крим ВМС України Чорне море ракетна загроза Калібр
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