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Аеророзвідка ДПСУ виявила моторний човен разом з екіпажем окупантів, які переміщувалися по руслу річки

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

"Ефективна бойова робота не змусила на себе чекати. Прикордонники завдали вогневе ураження по моторному човну та по живій силі противника", – йдеться у повідомленні.

Інформація про втрати ворога уточнюється.

Нагадаємо, раніше прикордонний підрозділ безпілотних авіаційних систем "Фенікс" показав, як знищив ще один російський "Солнцепьок" на Харківщині.