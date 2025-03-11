Прикордонники показали, як збивали "шахеди" на Півдні та Півночі

фото: ДПСУ

Минулої ночі, під час атаки ударних дронів-камікадзе типу "Shahed-136/131", мобільні вогневі групи прикордонників збили смертоносні ворожі цілі на Сумщині та Одещині

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

Так, вночі бійці Одеського прикордонного загону щільним вогнем приземлили російський дрон. Днем раніше ворожий БпЛА над Миколаївщиною знищили військовослужбовці Херсонського загону.

"Водночас на Сумщині прикордонники "вполювали" одразу два БпЛА типу "герань-2" та збили два ворожих імітатори типу "гербера", які, між іншим, можуть виконувати роль розвідників, а також нести певну кількість вибухівки", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 11 березня російська армія атакувала Україну балістичною ракетою "Іскандер-М", а також запустила 126 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників-імітаторів різних типів. Сили ППО збили ракету та 79 дронів, ще 35 БпЛА – локаційно втрачені.