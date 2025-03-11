Ефектний "страйк": українські дронарі знищили важку бронетехніку росіян
На одному з напрямків фронту оператори ударних БпЛА батальйону Flying Skull виявили та успішно вразили п’ять одиниць важкої техніки окупантів
Про це передає RegioNews із посиланням на Сили безпілотних систем Збройних Сил України.
Серед знищених цілей — танк Т-80, БМП-2, бронемашина "Тигр-М" і танковий тягач.
"Особливо ефектний "страйк" наші пілоти завдали по БТР-80, який зі штурмовиками на броні на повному ходу намагався прорватися через поле. Але точне влучення в борт у самісіньке скупчення ворожої піхоти зупинило атаку", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, на початку березня воїни Сил спеціальних операцій та артилерія ЗСУ знищили новітню російську САУ "Мальва".
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