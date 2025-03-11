14:23  11 марта
В Венеции украинский военный спас раненого туриста
13:10  11 марта
В Одесской области неизвестные обворовали могилы защитников
13:59  11 марта
В Черниговской области дети провалились под лед: полиция рассказала подробности трагедии
UA | RU
UA | RU
11 марта 2025, 17:45

Пограничники показали, как сбивали "шахеды" на Юге и Севере

11 марта 2025, 17:45
Читайте також українською мовою
фото: ГПСУ
Читайте також
українською мовою

Минувшей ночью, во время атаки ударных дронов-камикадзе типа "Shahed-136/131", мобильные огневые группы пограничников сбили смертоносные вражеские цели в Сумской и Одесской областях

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

Ночью бойцы Одесского пограничного отряда плотным огнем приземлили российский дрон. Днем ранее вражеский БпЛА над Николаевщиной уничтожили военнослужащие Херсонского отряда.

"В то же время на Сумщине пограничники "поймали" сразу два БпЛА типа "герань-2" и сбили два вражеских имитатора типа "гербера", которые могут выполнять роль разведчиков, а также нести определенное количество взрывчатки", - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 11 марта российская армия атаковала Украину баллистической ракетой "Искандер-М", а также запустила 126 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов разных типов. Силы ПВО сбили ракету и 79 дронов, еще 35 БпЛА – локационно потеряны.

РФ война пограничники дрон БПЛА атака шахед
ВСУ атаковали НПЗ под Москвой и диспетчерскую станцию нефтепровода "Дружба"
11 марта 2025, 16:15
Эффектный "страйк": украинские дронщики уничтожили тяжелую бронетехнику россиян
11 марта 2025, 15:40
Бригада "Месть" показала, как за неделю уничтожила более 200 оккупантов
11 марта 2025, 06:30
Все новости »
10 марта 2025
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Большая часть украинских пенсионеров живет за чертой бедности. В то же время разрыв в размерах пенсий может отличаться в сотню раз, если сравнивать минимальную пенсию с пенсиями работников правоохрани...
28 февраля 2025
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Теперь все перевозчики гуманитарной помощи или медицинских грузов смогут выезжать за границу только на общих основаниях — система "Шлях" для них пока закрыта. Соответствующее решение ввело правительст...
27 февраля 2025
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
С началом полномасштабного вторжения уровень бедности в Украине вырос с 5% до 24%. Такие данные приводит Минсоцполитики. В этом материале RegioNews расскажет о нетипичных, на наш взгляд, инициативах п...
24 февраля 2025
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
О чем говорит политика Дональда Трампа по отношению к Украине и чего ждать от президента США в дальнейшем, почему россия не заплатит за войну с Украиной и как нашему государству следует развиваться в ...
В Украине значительно подорожают сигареты: сколько будет стоить пачка
11 марта 2025, 18:06
В Венгрии недовольны атакой Украины по нефтепроводу "Дружба"
11 марта 2025, 17:56
Ударил ножом 30 раз: в Ровенской области свой приговор получил мужчина, который жестоко убил жену
11 марта 2025, 17:48
В Тернопольской области будут судить военных, строивших жилье командиру
11 марта 2025, 17:21
Тепло, дождь и сильный ветер: какова погода 12 марта
11 марта 2025, 17:11
На Буковине пограничники задержали "военного", пытавшегося выехать за границу за фальшивыми документами
11 марта 2025, 17:05
В Киевской области будут звучать мощные взрывы: что известно
11 марта 2025, 17:00
В Херсоне россияне атаковали подростков дроном: ранены 16-летние юноши
11 марта 2025, 16:43
Украина запретила ввоз некоторых товаров из Венгрии: названа причина
11 марта 2025, 16:41
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Все публикации »
Александр Коваленко
Юрий Бутусов
Вадим Денисенко
Все блоги »