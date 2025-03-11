Пограничники показали, как сбивали "шахеды" на Юге и Севере

фото: ГПСУ

Минувшей ночью, во время атаки ударных дронов-камикадзе типа "Shahed-136/131", мобильные огневые группы пограничников сбили смертоносные вражеские цели в Сумской и Одесской областях

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

Ночью бойцы Одесского пограничного отряда плотным огнем приземлили российский дрон. Днем ранее вражеский БпЛА над Николаевщиной уничтожили военнослужащие Херсонского отряда.

"В то же время на Сумщине пограничники "поймали" сразу два БпЛА типа "герань-2" и сбили два вражеских имитатора типа "гербера", которые могут выполнять роль разведчиков, а также нести определенное количество взрывчатки", - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 11 марта российская армия атаковала Украину баллистической ракетой "Искандер-М", а также запустила 126 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов разных типов. Силы ПВО сбили ракету и 79 дронов, еще 35 БпЛА – локационно потеряны.