Бригада "Помста" показала, як за тиждень знищили понад 200 окупантів
Протягом тижня воїни бригади "Помста" майстерно палили особовий склад та техніку російських окупантів на найгарячіших напрямках фронту. Загарбники зазнали серйозних втрат на Харківщині, Донеччині та Луганщині
Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.
По ворожих цілях майстерно відпрацював підрозділ РУБпАК "Фенікс".
"Ще один тиждень — ще понад дві сотні знищених окупантів. Не зупиняємося! "Фенікс" продовжує випалювати окупантів з української землі", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше прикордонний підрозділ безпілотних авіаційних систем "Фенікс" показав, як знищив ще один російський "Солнцепьок" на Харківщині.
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