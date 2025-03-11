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11 березня 2025, 14:35

Міноборони хоче витратити понад 110 млрд грн на FPV-дрони для ЗСУ

11 березня 2025, 14:35
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фото: Міністерство оборони України
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У поточному році Міністерство оборони планує закупити 4,5 млн дронів-камікадзе для Сил оборони України вартістю понад 110 млрд грн

Про це передає RegioNews із посиланням на Міністерство оборони України.

У 2024 році відомство разом із Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України закупили понад 1,5 млн дронів для Сил оборони.

"Цього року Міністерство оборони України спрямує на закупівлю дронів понад 110 млрд грн, зокрема, понад 102 млрд грн — через Агенцію оборонних закупівель", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що всі плани закупівель на 2025 рік отримали бюджетні кошти. Це дозволить якнайшвидше насичувати фронт безпілотними літальними апаратами.

Нагадаємо, нещодавно Сили оборони України отримали на озброєння швидкісні дрони-камікадзе "NORD".

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