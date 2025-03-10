Прикордонники Львівщини отримали півсотні безпілотників

фото: ДПСУ

Благодійники передали бійцям 7 прикордонного Карпатського загону у Львівській області нову партію безпілотників DJI Mavic 3 Pro. Дрони значно посилять можливості прикордонників у зоні бойових дій

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

"Дрони – це не просто техніка, а справжній стратегічний ресурс. Вони дозволяють проводити детальну аеророзвідку на великих відстанях, виявляти позиції ворога та коригувати артилерійський вогонь, здійснювати оперативний контроль за ситуацією на фронті", - йдеться у повідомленні.

Прикордонники зазначають, що кожен переданий безпілотник – це збережене життя наших бійців.

"Ці безпілотники суттєво посилять нашу здатність ефективно виконувати завдання", – повідомив начальник 7 прикордонного Карпатського загону полковник Олег Трофіменко.

Нагадаємо, у Львівській області поляк намагався вивезти з України 5 старовинних ікон.