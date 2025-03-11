фото: Министерство обороны Украины

В текущем году Министерство обороны планирует закупить 4,5 млн дронов-камикадзе для Сил обороны Украины стоимостью более 110 млрд грн

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство обороны Украины.

В 2024 году ведомство вместе с Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины закупили более 1,5 млн дронов для Сил обороны.

"В этом году Министерство обороны Украины направит на закупку дронов более 110 млрд грн, в частности, более 102 млрд грн - через Агентство оборонных закупок", - говорится в сообщении.

Все планы закупок на 2025 год получили бюджетные средства. Это позволит как можно быстрее насыщать фронт беспилотными летательными аппаратами.

Напомним, недавно Силы обороны Украины получили на вооружение скоростные дроны-камикадзе "NORD".