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11 березня 2025, 02:05

Українці знайшли спосіб нейтралізувати російські КАБи - ЗМІ

11 березня 2025, 02:05
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Фото: Генштаб ЗСУ
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Російські пілоти стали скаржитися на українські "глушники на фронті". При цьому західні експерти ввжають, що, українці, схоже, знайшли спосіб боротьби з КАБами росіян

Про це повідомляє The Telegraph, передає RegioNews.

Російські планувальні авіабомби (КАБ) дуже складні для перехоплення. Проте українські військові знайшли спосіб, як блокувати їхню навігаційну систему. Анонімний російський пілот заявив, що українські глушники "переповнили лінію фронту", і найтралізують систему наведення.

Такі глушники можуть бути і окремими мобільними станціями, так і інтегрованими в системи оборони літаків: наприклад, як в F-16. Вони можуть блокувати сигнал супутникової навігації бомб: в результаті КАБ починає падати. Саме тому тепер, зауважують в матеріалі, росіяни вимушені скидати не один-два КАБи як раніше, а вже до 16 для однієї цілі.

"Російські КАБи мали бути оснащені стійкою до глушіння навігаційною системою. Якщо вони вразливі – це або серйозний провал російської розробки, або Україна знайшла спосіб обходити цей захист", - заявив військовий експерт Том Вітінгтон у коментарі The Telegraph.

Він додав, шо Україна тепер не дозволяє РФ надійно уражати цілі в тилу. Російські війська вже не можуть ефективно рухатися з такою швидкістю і маневрувати на полі бою.

Слід зазначити, що США припинили підтримку F-16. Проте аналітик Forbes Девід Акс переконаний, що Україна може "перекрити" цю потребу завдяки французьким винищувачам, які вже почали отримувати наші захисники. Ці літаки оснащені програмуванням, в якому США не брали участі.

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