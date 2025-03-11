Бригада "Месть" показала, как за неделю уничтожили более 200 оккупантов
В течение недели воины бригады "Месть" искусно жгли личный состав и технику российских оккупантов на самых "горячих" направлениях фронта. Захватчики понесли серьезные потери на Харьковщине, Донетчине и Луганщине
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.
По вражеским целям мастерски отработало подразделение РУБпАК "Феникс".
"Еще одна неделя — еще более двухсот уничтоженных оккупантов. Не останавливаемся! "Феникс" продолжает выжигать оккупантов с украинской земли", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее пограничное подразделение беспилотных авиационных систем "Феникс" показало, как уничтожило еще один российский "Солнцепек" на Харьковщине.
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