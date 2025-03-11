Эффектный "страйк": украинские дронщики уничтожили тяжелую бронетехнику россиян
На одном из направлений фронта операторы ударных БпЛА батальона Flying Skull обнаружили и успешно поразили пять единиц тяжелой техники оккупантов
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Силы беспилотных систем Вооруженных Сил Украины.
Среди уничтоженных целей – танк Т-80, БМП-2, бронемашина "Тигр-М" и танковый тягач.
"Особенно эффектный "страйк" наши пилоты нанесли по БТР-80, который со штурмовиками на броне на полном ходу пытался прорваться через поле. Но точное попадание в борт в самое скопление вражеской пехоты остановило атаку", - говорится в сообщении.
Напомним, в начале марта воины Сил специальных операций и артиллерия ВСУ уничтожили новейшую российскую САУ "Мальва".
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