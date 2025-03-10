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10 березня 2025, 21:45

"Ми надсилаємо чіткий сигнал Путіну": Данія згодна відправити в Україну миротворців

10 березня 2025, 21:45
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Обговорення миротворчих місій продовжуються. На цей раз про готовність відправити солдат до України заявила Данія

Про це повідомляє DR, передає RegioNews.

Міністр закордонних справ Ларс Льокке Расмуссен заявив, що Данія готова направити своїх миротворців в Україну. За їх словами, Данія підтримує спільний європейський підхід щодо врегулювання війни.

"Ми надсилаємо чіткий сигнал як Путіну, так і Вашингтону: якщо для досягнення перемир’я чи мирної угоди знадобиться європейська присутність, Данія принципово готова взяти в цьому участь", - заявив міністр закордонних справ країни.

При цьому зазначається, що поки що немає конкретних планів, і все залежатиме від подальших подій.

Нагадаємо, раніше схожу заяву робив премʼєр-міністр Австралії Ентоні Албанезе. Він заявив, що зараз вже обговорюється миротворча діяльність. За його словами, його країна поки що не отримувала офіційних запитів, але коли це станеться - Австралія згодна розглянути їх.

Данія миротворці Україна
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