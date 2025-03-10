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10 марта 2025, 22:17

"Украине придется пойти на уступки по земле, которую РФ забрала" – госсекретарь США Рубио

10 марта 2025, 22:17
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Марко Рубио сделал заявление о возможном мирном соглашении о прекращении войны в Украине. В этот раз он заявил, что якобы Украина должна будет идти на уступки.

Об этом сообщает The New York Times, передает RegioNews.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что он и украинские официальные лица будут обсуждать возобновление военной помощи на предстоящих встречах. При этом он заявил, что позиция США может измениться только в том случае, если Украина серьезно настроена на мир. При этом он заявил, что Украине нужно будет идти на уступки.

"Украине придется пойти на уступки по земле, которую РФ забрала с 2014 года, в рамках любого соглашения о прекращении войны", – заявил Рубио.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил о ключевых принципах справедливого мира. В частности, это то, что Украина не будет признавать оккупированную россиянами территорию. Также президент говорил о необходимости провести обмен пленными "всех на всех".

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