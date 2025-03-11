За перший тиждень весни ЗСУ знищили понад 8 тисяч росіян
За минулий тиждень, із 3 по 9 березня, Сили оборони України знищили близько 8 410 російських окупантів, а також 1903 одиниці озброєння та військової техніки загарбників
Про це повідомив генерал-лейтенант ЗСУ Олександр Павлюк, передає RegioNews.
За цей час суттєвих втрат зазнали озброєння та військова техніка російських військ. Йдеться про:
- 33 танки;
- 86 бойових броньованих машин;
- 247 артилерійських систем;
- чотири РСЗВ;
- 10 установок ППО;
- 715 одиниць автотехніки;
- п'ять одиниць спецтехніки.
"Також наші захисники знищили 35 ворожих ракет та 768 БпЛА ОТР, у тому числі ударних дронів", — зазначив Олександр Павлюк.
Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що лише від початку року втрати російської армії в живій силі склали близько 91 тисячі осіб.
Українські дрони атакували російський НПЗ, який виробляє пальне для надзвукових літаків, — ЗМІВсі новини »
10 березня 2025, 12:05Російські війська атакували цивільну автівку в Херсоні: госпіталізували 2 людей
10 березня 2025, 09:23У Міноборони назвали найпопулярніші посади серед молоді 18-24 років
10 березня 2025, 07:30
10 березня 2025
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Більша частина українських пенсіонерів живе за межею бідності. В той же час розрив у розмірах пенсій може відрізнятися в сотню разів, якщо порівнювати мінімальну пенсію з пенсіями працівників правоохо...
28 лютого 2025
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Відтепер усі перевізники гуманітарної допомоги чи медичних вантажів зможуть виїжджати за кордон лише на загальних підставах — система "Шлях" для них наразі закрита. Відповідне рішення запровадив уряд....
27 лютого 2025
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
З початком повномасштабного вторгнення рівень бідності в Україні зріс з 5% до 24%. Такі дані наводить Мінсоцполітики. У цьому матеріалі RegioNews розповість про нетипові, на наш погляд, ініціативи під...
24 лютого 2025
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Про що каже політика Дональда Трампа по відношенню до України і чого чекати від президента США в подальшому, чому росія не заплатить за війну з Україною і як нашій державі варто розвиватися надалі, що...
На Житомирщині під час гасіння очерету знайшли тіло людини
11 березня 2025, 04:46В Україні вийде драма про лідера кримськотатарського народу
11 березня 2025, 04:30Під Покровськом бійці ССО зачистили промислову будівлю та полонили 9 окупантів
11 березня 2025, 04:25У Трампа пояснили, чи будуть США надавати військову допомогу РФ
11 березня 2025, 03:50У Житомирі тепловоз на смерть збив чоловіка
11 березня 2025, 03:42Прикордонники показали, як нищать позиції та техніку окупантів на Вовчанському напрямку
11 березня 2025, 03:10Травма голови та перелом ноги: на Одещині іномарка переїхала жінку на тротуарі
11 березня 2025, 02:47На Буковині прикордонники за допомогою дрона зупинили вояж чоловіків до Молдови
11 березня 2025, 02:26Українці знайшли спосіб нейтралізувати російські КАБи - ЗМІ
11 березня 2025, 02:05
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України