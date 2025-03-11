За первую неделю весны ВСУ уничтожили более 8 тысяч россиян
За прошедшую неделю, с 3 по 9 марта, Силы обороны Украины уничтожили около 8410 российских оккупантов, а также 1903 единицы вооружения и военной техники захватчиков
Об этом сообщил генерал-лейтенант ВСУ Александр Павлюк, передает RegioNews.
За это время существенные потери понесли вооружение и военная техника российских войск:
- 33 танка;
- 86 боевых бронированных машин;
- 247 артиллерийских систем;
- четыре РСЗО;
- 10 установок ПВО;
- 715 единиц автотехники;
- пять единиц спецтехники
"Также наши защитники уничтожили 35 вражеских ракет и 768 БпЛА ОТР, в том числе ударных дронов", - отметил Александр Павлюк.
Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что только с начала года потери российской армии в живой силе составили около 91 тысяч человек.
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