Російські війська атакували цивільну автівку в Херсоні: госпіталізували 2 людей

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Вранці 10 березня російські загарбники атакували безпілотником Дніпровський район Херсона. Через вибух постраждали двоє чоловіків, які перебували в машині

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, передає RegioNews.

За його словами, російські окупанти атакували автомобіль із безпілотника близько 06:40.

"Постраждали двоє чоловіків 35 і 39 років. У старшого – мінно-вибухова травма та множинні уламкові поранення ніг, рук, обличчя. 35-річний чоловік дістав мінно-вибухову травму та уламкові поранення обличчя", – йдеться у повідомленні.

Наразі обидва потерпілих перебувають у лікарні.

Нагадаємо, у неділю, 9 березня, росіяни завдали удару по селу Івашки Богодухівського району Харківської області. Три людини загинули, поранена жінка.