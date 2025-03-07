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07 березня 2025, 17:44

В Україні діятиме Єдиний центр ідентифікації тіл загиблих: у МВС розповіли подробиці

07 березня 2025, 17:44
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ілюстративне фото: Нацполіція
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В Україні створять Єдиний центр ідентифікації тіл загиблих внаслідок агресії РФ. Цей проєкт реалізують на базі патологоанатомічного корпусу

Про це повідомив уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов, передає RegioNews.

За його словами, такий центр покликаний пришвидшити проведення судово-медичних експертиз і оптимізувати навантаження на бюро.

Проєкт вже отримав підтримку міжнародних організацій, зокрема Міжнародного комітету Червоного Хреста та Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти.

Крім того, у судово-медичній службі України впроваджують єдину систему нумерації тіл, що виключає можливість дублювання інформації. У перспективі планується інтеграція цієї системи з Єдиним реєстром осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Додатково уповноважений звернув увагу на важливість дотримання Закону України "Про державну реєстрацію геномної інформації людини", що передбачає обов’язковий відбір біологічного матеріалу у військових.

Нагадаємо, в Міністерстві внутрішніх справ України відбулася презентація документального фільму "Повернення. Герої на щиті". У стрічці показані ексклюзивні кадри з процесу репатріації тіл.

З початку повномасштабного вторгнення Україна провела 75 репатріацій і повернула додому 7 017 тіл полеглих захисників.

тіла загиблих МВС репатріація війна ідентифікація тіл
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