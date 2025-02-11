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11 лютого 2025, 00:20

Україна пройшла тестування: до 2026 року буде запущено європейський цифровий гаманець

11 лютого 2025, 00:20
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Фото: Мінцифра
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У Мінцифри повідомили, що українці зможуть отримувати доступ до державних та приватних послуг навіть за кордоном. Це стане можливо за допомогою європейського цифрового гаманця

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації, передає RegioNews.

Україна вже до кінця 2026 року долучиться до Європейського гаманця цифрової ідентифікації (EUDI). Завдяки цьому буде можливість отримувати доступ до державних та приватних послуг, не зважаючи на кордони.

У Мінцифри повідомили, що українська команда вперше зустрілась з учасниками консорціуму Potential. Вони протестували сумісність електронних документів із прототипами цифрових європейських гаманців.

"EU Digital Identity Wallet знадобиться для багатьох життєвих ситуацій за кордоном — зареєструвати SIM-карти, відкрити рахунок у банку чи показати документи в телефоні", - додали в міністерстві.

Слід зазначити, що раніше повідомлялося про ШІ-помічник для Дії. Відомо, що для партнерів, які хочуть інтегрувати сервіси "Дії", уже працює ШІ-чатбот "Наталка". Штучний інтелект допомагатиме українцям, якщо в них будуть проблеми під час взаємодії з державою.

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