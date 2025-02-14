Подарунок до Дня закоханих: у "Дії" з'явився сертифікат неодружених

фото: t.me/zedigital

Сертифікат неодруженого й неодруженої додали на честь Дня святого Валентина, або Дня закоханих, який святкують 14 лютого

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, цей сертифікат – неофіційний документ, але дані перевіряють у РАЦС. Завдяки йому можна дізнатись, чи дійсно людина не в шлюбі.

До сертифікату можна завантажити будь-яке своє фото, а також додати інтереси та навіть вибрати дизайн. Знак зодіаку підтягнеться автоматично.

Сертифікат має QR-код, який можна відсканувати, щоб запропонувати бути парою, стати зарученими в "Дії" та поділитись про це в соцмережах.

Щоб створити сертифікат, потрібно оновити застосунок, обрати "Додати документ" і згенерувати сертифікат неодруженого чи неодруженої.

Федоров зазначив, що таких сертифікатів немає ніде в світі.

Нагадаємо, торік у вересні в додатку "Дія" було офіційно запущено функцію одруження онлайн.

Раніше ми повідомляли, що в "Дії" з'явиться ШІ-помічник для вирішення проблем з держпослугами.