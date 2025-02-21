У "Дії" з'явилися дві нові послуги для ветеранів та їх родин

фото: Мінцифри

На порталі цифрових держпослуг "Дія" з'явилися дві нові послуги для ветеранів війни та сімей військових. Йдеться про отримання статусу особи з інвалідністю та статус члена сім’ї загиблого захисника

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, передає RegioNews.

За його словами, послуги доступні ветеранам, які мають довідку про інвалідність. А також чоловікам, дружинам, батькам та дітям загиблих захисників з документами, які підтверджують участь у бойових діях, смерть та родинні зв'язки.

"Не треба збирати додаткових документів, відстоювати години в чергах та проходити всі кола бюрократичних процедур, як було раніше. Послуги для захисників та їхніх родин мають бути максимально комфортними, і цифровізувати цей процес — головне завдання", — наголосив Федоров.

Щоб отримати статус, треба подати заяву за кілька кліків у "Дії". Сповіщення про рішення можна отримати в особистому кабінеті на порталі.

Нагадаємо, в Мінцифри анонсували, що в 2025 році в застосунку "Дія" з'явиться 10 нових послуг.

Раніше ми повідомляли, що в застосунку також буде ШІ-помічник, до якого українці звертатимуться, якщо виникнуть проблеми під час взаємодії з державою.