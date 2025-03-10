Почти 1200 оккупантов, десятки танков, ББМ и артсистем: Генштаб ВСУ обновил данные о потерях РФ
За прошедшие сутки, 9 марта, Силы обороны Украины уничтожили 1 190 российских захватчиков, по одной РСЗО и системе ПВО, 18 танков, 40 боевых бронированных машин и 65 артсистем врага
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляет более 886 тысяч военных.
Напомним, ночью 10 марта российская армия выпустила по Украине 176 ударных беспилотников разных типов. Силы ПВО сбили 130 дронов, еще 42 — локационно потеряны.
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