фото: ДПСУ

Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

"Розрахунок БпЛА виявив окупантів, які пересувалися технікою, і вже за мить їх наздогнав наш FPV-дрон, ліквідувавши першу ціль. Залишені загарбниками квадроцикли також не залишились без уваги – ще дві "пташки" завершили справу, перетворивши ворожу техніку на брухт", – йдеться у повідомленні.

За результатами: два окупанти – 200 і три квадроцикли знищені вщент.

Нагадаємо, українські прикордонники знищили російську тяжку вогнеметну систему "Солнцепек" в Харківській області.