Прикордонники показали, як знищили квадроцикли росіян на Сумщині
Бійці "Сталевого Кордону" знищили на Сумському напрямку три ворожі квадроцикли
Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.
"Розрахунок БпЛА виявив окупантів, які пересувалися технікою, і вже за мить їх наздогнав наш FPV-дрон, ліквідувавши першу ціль. Залишені загарбниками квадроцикли також не залишились без уваги – ще дві "пташки" завершили справу, перетворивши ворожу техніку на брухт", – йдеться у повідомленні.
За результатами: два окупанти – 200 і три квадроцикли знищені вщент.
Нагадаємо, українські прикордонники знищили російську тяжку вогнеметну систему "Солнцепек" в Харківській області.
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