На Сумщині зенітники збили 14 російських "шахедів"
Вночі на Сумщині протиповітряна оборона відбивала атаку російських ударних безпілотників типу "Shahed". Захисники неба ефективно відпрацювали по ворожих БпЛА
Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, передає RegioNews.
"Сьогодні, 10 березня у небі над Сумщиною наші зенітники збили 14 ворожих "Шахедів", — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що з початку 2025 року підрозділи ППО приземлили в регіоні 651 російський безпілотник.
Нагадаємо, вечері 9 березня сили ППО збили два ворожі безпілотники над Дніпропетровщиною.
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