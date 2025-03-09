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09 березня 2025, 10:40

Франція оголосила нову військову допомогу Україні: профінансують із заморожених російських активів

09 березня 2025, 10:40
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Франція використає відсотки із заморожених російських активів для військової допомоги Україні. Зокрема, це бомби для винищувачів, які раніше отримали українські військові

Про це повідомляє La Tribune Dimanche, передає RegioNews.

Голова Міністерства оборони Франції Себастьян Лекорню оголосив про нову військову допомогу Україні. Відомо, що на це спрямують 195 мільйонів євро, профінансовані сплатою відсотків із заморожених російських активів.

За словами міністра, Україні передадуть 155-мм артилерійські снаряди та авіаційні бомби AASM. Такі бомби використовують Mirage 2000, які українські військові отримали від Франції. Також будуть передані легкі танки AMX-10RC і бронетранспортери VAB.

Зокрема, французька влада планує подвоїти виробництво авіаційних бомб AASM до наступного року. При цьому виробництво протитанкових ракет MBDA (Akeron MP) буде збільшено вже цьогоріч.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Нідерландів оголосив про нову допомогу Україні. Йдеться про інвестування Нідерландами у виробництво дронів на суму 700 мільйонів євро.

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