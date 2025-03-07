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07 березня 2025, 20:21

Україна працює, щоб не було дефіцитів у постачанні допомоги - президент Зеленський

07 березня 2025, 20:21
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Фото: YouTube
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що пріоритетом зараз є протиповітряна оборона. Влада працює над тим, щоб держава не мала жодних дефіцитів

Про це розповів президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні, передає RegioNews.

За словами українського лідера, наша держава зараз активно працює над тим, щоб не допустити жодних дефіцитів у постачанні допомоги. Він додав, що пріоритетом є протиповітряна оборона.

"Активно працюємо і над тим, щоб не допустити жодних дефіцитів у постачанні та для захисту життя. Міністр оборони України Умєров зараз знаходиться фактично у безперервному відрядженні, постійно на зустрічах, і в комунікації з партнерами заради нових пакетів підтримки. І протиповітряна робота - це звісно, перший пріоритет", - заявив Зеленський.

Він також додав, що на Ставці 7 березня проаналізували російський удар та застосування української ППО. За словами Зеленського, цей удар по українській енергосистемі показав, що Росія все робить як завжди цинічно, ніби взагалі немає жодних намагань України та світу закінчити цю війну.

Слід зазначити, що президент США Дональд Трамп 7 березня записав звернення з Білого Дому. Він заявив, що диктатор Путін використовує те, що США призупинили доступ Україні до розвідувальних даних та військової допомоги. При цьому він заявив, що чекає на зустріч американської та української делегацій 11 березня. За його словами, буде йти розмова про припинення вогню та повернення переговорів про мир.

Володимир Зеленський військова допомога ППО
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