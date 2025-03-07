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07 березня 2025, 19:33

РФ користується тим, що США призупинили допомогу для України - Трамп

07 березня 2025, 19:33
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Фото: YouTube
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Дональд Трамп 7 березня записав звернення у Білому Домі. У своїй промові він зробив кілька заяв і про переговори щодо миру в Україні

Про це президент США Дональд Трамп заявив під час звернення у Білому Домі, передає RegioNews.

Дональд Трамп заявив, що він вирить російському диктатору Путіну. Проте РФ сьогодні бомбардує Україну, зауважив американський президент. Попри це він знову повторив тезу про те, що Україна "не має козирів", і тому йому з нашою державою "важче". Коли його спитали щодо допомоги для України (чи поновлять військову підтримку), він відповів:

"Я маю знати, чи хоче Україна врегулювати війну. Якщо вони не хочуть врегулювання, ми йдемо звідти"

При цьому Трамп підтвердив, що диктатор Путін користується тим, що США обмежили доступ Україні до розвідувальних даних та військової допомоги. Однак американський лідер заявив, що нібито кожен на місці Путіна зробив би те саме. Що стосується України, то він чекає на зустріч делегацій, яка відбудеться 11 березня.

"Ми збираємося повернути все на правильний шлях щодо угоди. У нас буде зустріч у Саудівській Аравії. Будемо розмовляти щодо режиму припинення вогню та повернення переговорів", - заявив Трамп.

Нагадаємо, що 7 березня президент США Дональд Трамп говорив про плани запровадити жорсткі санкції проти РФ. Він заявив, що Росія зараз "тисне" на Україну на полі бою. Тому він хоче запровадити санкції до тих пір, доки не буде припинення вогню.

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