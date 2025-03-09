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09 марта 2025, 10:40

Франция объявила новую военную помощь Украине: профинансируется из замороженных российских активов

09 марта 2025, 10:40
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Иллюстративное фото
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Франция использует проценты замороженных российских активов для военной помощи Украине. В частности, это бомбы для истребителей, ранее получившие украинские военные

Об этом сообщает La Tribune Dimanche, передает RegioNews.

Глава Министерства обороны Франции Себастьян Лекорню объявил о новой военной помощи Украине. Известно, что на это будут направлены 195 миллионов евро, профинансированные уплатой процентов по замороженным российским активам.

По словам Министра, Украине передадут 155-мм артиллерийские снаряды и авиационные бомбы AASM. Такие бомбы используют Mirage 2000, которые получили украинские военные от Франции. Также будут переданы легкие танки AMX-10RC и бронетранспортеры VAB.

В частности, французские власти планируют удвоить производство авиационных бомб AASM к следующему году. При этом производство противотанковых ракет MBDA (Akeron MP) будет увеличено уже в текущем году.

Напомним, ранее премьер-министр Нидерландов объявил о новой помощи Украине. Речь идет об инвестировании Нидерландами в производство дронов на сумму 700 миллионов евро.

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