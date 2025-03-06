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06 березня 2025, 00:05

Нідерланди інвестуватимуть у виробництво дронів для України

06 березня 2025, 00:05
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Ілюстративне фото
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Голова уряду Нідерландів оголосив про нову допомогу Україні. Він заявив, що Нідерланди нададуть фінансову допомогу для виробництва дронів

Про це повідомив прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схоф, передає RegioNews.

5 березня президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схоф провели телефонну розмову. Вони обговорювали можливість нової допомоги для України. Зокрема, інвестування Нідерландами у виробництво дронів. Йдеться про суму в розмірі 700 мільйонів євро.

"Нідерланди продовжують підтримувати Україну в боротьбі з російською агресією. Тому я акцентував, що ми й надалі надаватимемо політичну, військову, фінансову та моральну підтримку", - заявив прем'єр-міністр Нідерландів.

Нагадаємо, що в ЗСУ стартував проєкт "Лінія дронів", метою якого є розвиток найкращих підрозділів безпілотних систем та масштабування їхнього бойового досвіду у Силах оборони. На фінансування проєкту виділили 4,6 мільярда гривень. Зокрема, на закупівлю дронів, транспорту та всього необхідного для виконання бойових завдань.

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