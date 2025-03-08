Россияне запустили по Украине "Искандеры" и более сотни БпЛА

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В ночь на 8 марта войска РФ совершили атаку на Украину, используя ракеты и десятки дронов, нанося удары с шести различных направлений

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что противник атаковал двумя баллистическими ракетами "Искандер-М/KN-23" и одной крылатой ракетой "Искандер-К" из Ростовской области, а также 145 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09.00 подтверждено сбивание крылатой ракеты Искандер-К и 79 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в 12 областях.

Еще 54 вражеских беспилотника-имитатора — локационно потеряны (без негативных последствий).

В результате вражеской атаки пострадали Донетчина, Полтавщина, Харьковщина, Сумщина и Одесщина.

Напомним, в результате вражеского обстрела Доброполья Донецкой области погибли по меньшей мере 11 человек и 30 ранены.

Ранее мы сообщали, что российские оккупанты за сутки потеряли в войне против Украины 1000 солдат. Кроме того, ВСУ уничтожили 24 артсистемы, 113 единиц автотехники и 148 БпЛА противника