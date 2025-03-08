У Генштабі назвали втрати росіян за останню добу
Російські окупанти за добу втратили у війні проти України 1000 солдатів. Окрім того, ЗСУ знищили 24 артсистеми, 113 одиниць автотехніки та 148 БпЛА противника
Про це інформує RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загалом із початку повномасштабного вторгнення росіян ліквідовано:
- особового складу - близько 883 950 (+1000) осіб;
- танків - 10 268 (+4) од.;
- бойових броньованих машин - 21 346 (+12) од.;
- артилерійських систем - 24 148 (+24) од.;
- РСЗВ - 1307 (+1) од.;
- засоби ППО - 1099 (+3) од.;
- літаків - 370 од.;
- гелікоптерів - 331 од.;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня - 28 172 (+148) од.;
- крилатих ракет - 3120 (+35) од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 39 791 (+113) од.;
- спеціальної техніки - 3772 (+3) од.
Нагадаємо, днями прикордонники знищили російську вогнеметну систему "Сонцепьок" і всюдихід "Вітязь".
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