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07 березня 2025, 22:55

Індексація пенсій: у скількох українців збільшились виплати

07 березня 2025, 22:55
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В Україні відбулась планова індексація пенсій. Урядовці розповіли, скількох пенсіонерів це торкнулось

Про це повідомляє Міністерство соціальної політики, передає RegioNews.

Індексація пенсій в Україні відбулась на 11,5%. Збільшену пенсію з 1 березня отримуватимуть понад 10 мільйонів громадян. Серед них:

  • 9,2 млн пенсіонерів, яким пенсію призначено на загальних підставах;
  • 672 тисяч пенсіонерів силових відомств;
  • 98 тисяч осіб, які отримують пенсію по інвалідності та в разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи;
  • 79,6 тисяч пенсіонерів-осіб з інвалідністю внаслідок війни та учасників бойових дій, які отримують мінімальні пенсійні виплати;
  • 23,4 тисяч пенсіонерів-колишніх працівників органів місцевого самоврядування та державних службовців.

В результаті індексації середній прогнозний рівень зростання пенсій складе 556 грн, розмір середньої пенсії в Україні зросте з 5789 грн до 6345 грн.

Крім того, в міністерстві нагадали, що будуть проіндексовані страхові виплати для 158 тисяч потерпілих від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, та особам, які мають право на страхові виплати в разі смерті потерпілого.

Нагадаємо, раніше голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк казала, що максимальний розмір підвищення пенсій обмежили на рівні 1,5 тисячі гривень. За її словами, це зробити для того, щоб справедливо розподілити фінансовий ресурс і підвищити також найнижчі пенсії, які до 2023 року майже не підпадали під індексацію.

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