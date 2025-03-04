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04 березня 2025, 13:06

В Україні зросли пенсії

04 березня 2025, 13:06
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Індексація пенсій: коли, кому та на скільки її підвищили

В Україні пройшла масштабна індексація пенсій, яку обіцяв Президент України Володимир Зеленський. Виплати зросли для майже 10 млн пенсіонерів. Точний розмір підвищення, як і завжди, визначався індивідуально, однак у середньому становив 11,5%, а це 556 грн.

Про це заявила голова партії "Слуга Народу", народний депутат Олена Шуляк.

"Це вже буде четверта індексація за час повномасштабної війни, і вона покриватиме зростання цін за рік. Українській владі вдалося не просто стабільно та в повному обсязі виплачувати пенсії, а й збільшити її середній розмір на понад 2,5 тис. грн, якщо порівнювати з 2022 роком. Зараз середній розмір пенсії становить 6,3 тис. грн", – зазначила вона.

Максимальний розмір підвищення, як додають у партії "Слуга Народу", обмежили на рівні 1,5 тис. грн. Це зробили для того, щоб справедливо розподілити фінансовий ресурс і підвищити також найнижчі пенсії, які до 2023 року майже не підпадали під індексацію.

У політичній силі зазначили, що підвищення пенсій торкнеться також і 629 тис. пенсіонерів, які ще працюють. Для них автоматичний перерахунок відбудеться вже у квітні.

Водночас Олена Шуляк наголосила, що під час війни держава не затримувала ані пенсії, ані інші соціальні допомоги й виплати, і робить максимум для того, щоб затримок не було й у майбутньому: "Це стало справжнім стрес-тестом для української влади, який вона склала на відмінно".

Окрім індексації пенсій, пояснюють у партії "Слуга Народу", в березні розпочалося також і зниження цін на сотню найпопулярніших ліків. За завданням Президента Зеленського держава обмежила максимальні націнки на медичні препарати, а також було домовлено з українськими фармацевтичними компаніями про зниження цін ще на 100 ліків. Ціни зменшаться від 10 до 50%.

"Повномасштабна війна, яку влаштував російський агресор, сильно вдарила по гаманцю мільйонів українців. Багато хто втратив домівку, роботу, свій бізнес, але найгірше – тисячі наших людей втратили рідних і годувальників. Саме тому для Президента Зеленського, його Офісу, Кабінету міністрів, Верховної Ради, для партії "Слуга Народу" та для всієї команди влади – дуже важливо підтримати українців, які цього потребують", – резюмувала голова партії "Слуга Народу Олена Шуляк.

пенсія соціальні виплати Олена Шуляк пенсіонер автоматичний перерахунок
Українцям у березні підвищать пенсії
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