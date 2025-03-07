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07 марта 2025, 22:55

Индексация пенсий: у скольких украинцев увеличились выплаты

07 марта 2025, 22:55
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В Украине прошла плановая индексация пенсий. Чиновники рассказали, скольких пенсионеров это коснулось

Об этом сообщает Министерство социальной политики, передает RegioNews.

Индексация пенсий на Украине произошла на 11,5%. Увеличившуюся пенсию с 1 марта будут получать более 10 миллионов граждан. Среди них:

  • 9,2 млн пенсионеров, которым пенсия назначена на общих основаниях;
  • 672 тысячи пенсионеров силовых ведомств;
  • 98 тысяч человек, получающих пенсию по инвалидности и в случае потери кормильца в результате Чернобыльской катастрофы;
  • 79,6 тысячи пенсионеров-человек с инвалидностью в результате войны и участников боевых действий, получающих минимальные пенсионные выплаты;
  • 23,4 тысячи пенсионеров-бывших работников органов местного самоуправления и государственных служащих.

В результате индексации средний прогнозный уровень роста пенсий составит 556 грн., размер средней пенсии в Украине вырастет с 5789 грн. до 6345 грн.

Кроме того, в министерстве напомнили, что будут проиндексированы страховые выплаты для 158 тысяч пострадавших от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекших потерю трудоспособности, и лицам, имеющим право на страховые выплаты в случае смерти потерпевшего.

Напомним, ранее глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк говорила, что максимальный размер повышения пенсий ограничили на уровне 1,5 тысяч гривен. По ее словам, это сделать для того, чтобы справедливо распределить финансовый ресурс и повысить также самые низкие пенсии, до 2023 года почти не подпадавшие под индексацию.

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