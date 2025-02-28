З 1 березня виплати на проживання для ВПО продовжать автоматично

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З березня для внутрішньо переміщених осіб відбудеться автоматичне перепризначення виплат на проживання

Про це повідомило Міністерство соціальної політики, передає RegioNews.

Зазначається, що виплати буде продовжено автоматично і без додаткових звернень на пів року.

Розмір допомоги становить 2 тис. грн для дорослих і 3 тис. грн – для дітей та осіб з інвалідністю.

Наразі близько 1,2 млн внутрішньо переміщених осіб в Україні отримують фінансову допомогу від держави у вигляді виплат на проживання. Допомога виплачується щомісяця на кожного члена родини ВПО із вразливих категорій українців або тим, які мають низькі доходи.

У міністерстві нагадали, що для тих переселенців, які не отримують виплати на проживання, із січня став доступним новий вид підтримки – субсидія на оренду житла. Вона призначається за аналогією з житловою субсидією тим сім'ям, які найбільше потребують фінансової допомоги.

Нагадаємо, в Україні розпочали створювати соціальне житло. В межах пілотного проєкту в 10 областях уже будують чи планують збудувати 6200 квартир.