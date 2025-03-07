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07 марта 2025, 11:10

В ВСУ появилась советница по гендерным вопросам: кто возглавил должность

07 марта 2025, 11:10
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фото: Генштаб ВСУ
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В Вооруженных Силах Украины назначена советница по гендерным вопросам, которая будет отвечать за координацию между разными родами и видами войск и Министерством обороны, а также за разработку и реализацию комплексной гендерной стратегии

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ, передает RegioNews.

Новой советницей стала Оксана Григорьева – общественный деятель и бывшая советница по гендерным вопросам Командования Сухопутных войск ВСУ.

"Гендерное равенство является составной частью Стратегии национальной безопасности Украины и одной из целей устойчивого развития. Внедрение гендерной политики также является важным условием для вступления Украины в Европейский Союз и НАТО", - отметили в Генштабе.

Напомним, Министерство обороны Украины официально назначило Арсена Жумадилова на должность директора Агентства оборонных закупок.

гендерные вопросы Генштаб ВСУ должность советник
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