В ВСУ появилась советница по гендерным вопросам: кто возглавил должность
В Вооруженных Силах Украины назначена советница по гендерным вопросам, которая будет отвечать за координацию между разными родами и видами войск и Министерством обороны, а также за разработку и реализацию комплексной гендерной стратегии
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ, передает RegioNews.
Новой советницей стала Оксана Григорьева – общественный деятель и бывшая советница по гендерным вопросам Командования Сухопутных войск ВСУ.
"Гендерное равенство является составной частью Стратегии национальной безопасности Украины и одной из целей устойчивого развития. Внедрение гендерной политики также является важным условием для вступления Украины в Европейский Союз и НАТО", - отметили в Генштабе.
Напомним, Министерство обороны Украины официально назначило Арсена Жумадилова на должность директора Агентства оборонных закупок.