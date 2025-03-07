Комбінований удар по Україні: ППО знищила понад 30 російських ракет та 100 дронів

фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 7 березня російська армія здійснила комбінований удар дронами та ракетами різних типів повітряного, наземного і морського базування по об’єктах критичної інфраструктури. Сили ППО збивали ворожі цілі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що основний акцент удару — по об’єктах газовидобувної промисловості України.

За попередніми даними окупанти застосували 67 ракет різних типів та 194 ударних БпЛА і безпілотників-імітаторів різних типів:

35 крилатих ракет Х-101/Х-55см;

8 крилатих ракет Калібр;

3 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;

4 зенітних керованих ракет С-300;

8 керованих авіаційних ракет Х-59/69;

194 ударних БпЛА типу "Shahed" та дрони-імітатори інших типів.

Повітряний напад РФ відбивали зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України. Також залучалась і винищувальна авіація, зокрема літаки F-16 та Mirage-2000. Зазначається, що французькі винищувачі, які лише місяць тому прибули в Україну, вперше взяли участь у відбитті ворожої повітряної атаки.

Станом на 10:00 військові підтвердили збиття 134 повітряних цілей:

25 крилатих ракет Х-101/Х-55см;

8 крилатих ракет Калібр;

1 керованої авіаційної ракети Х-59/69;

100 ударних БпЛА типу "Shahed" (дронів інших типів).

"Крім того, до десяти ворожих ракет (не входять у статистику збитих) — не досягли своїх цілей! 86 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків)", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, зранку 7 березня під масованим ракетно-дроновим обстрілом опинилася енергетична і газова інфраструктура в різних регіонах України.

Внаслідок нічної ворожої атаки на Тернопільщині зафіксовані прильоти ракет в критичний промисловий об’єкт.