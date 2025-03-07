Комбинированный удар по Украине: ПВО уничтожила более 30 российских ракет и 100 дронов

фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 7 марта российская армия нанесла комбинированный удар дронами и ракетами различных типов воздушного, наземного и морского базирования по объектам критической инфраструктуры. Силы ПВО сбивали вражеские цели

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что основной акцент удара — по объектам газодобывающей промышленности Украины.

По предварительным данным оккупанты применили 67 ракет разных типов и 194 ударных БпЛА и беспилотников-имитаторов разных типов:

35 крылатых ракет Х-101/Х-55см;

8 крылатых ракет Калибр;

3 баллистических ракет Искандер-М/KN-23;

4 зенитных управляемых ракет С-300;

8 управляемых авиационных ракет Х-59/69;

194 ударных БпЛА типа "Shahed" и дроны-имитаторы других типов.

Воздушное нападение РФ отражало зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины. Также привлекалась и истребительная авиация, в том числе самолеты F-16 и Mirage-2000. Отмечается, что французские истребители, только месяц назад прибывшие в Украину, впервые приняли участие в отражении вражеской воздушной атаки.

По состоянию на 10:00 военные подтвердили ущерб 134 воздушным целям:

25 крылатых ракет Х-101/Х-55см;

8 крылатых ракет Калибр;

1 управляемой авиационной ракеты Х-59/69;

100 ударных БпЛА типа "Shahed" (дронов других типов).

"Кроме того, до десяти вражеских ракет (не входят в статистику сбитых) - не достигли своих целей! 86 вражеских беспилотников-имитаторов - локационно потеряны (без негативных последствий)", - говорится в сообщении.

Напомним, утром 7 марта под массированным ракетно-дроновым обстрелом оказалась энергетическая и газовая инфраструктура в разных регионах Украины.

В результате ночной вражеской атаки на Тернопольщине зафиксированы прилеты ракет в критический промышленный объект.