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Президент України підтвердив відновлення роботи з США. Він також додав, що зустріч делегацій відбудеться вже наступного тижня

Про це повідомляє Радіо Свобода, передає RegioNews.

Під час саміту ЄС президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Україна та США відновили спільну роботу. Він також додав, що наступного тижня відбудеться "змістовна зустріч".

Також під час саміту Володимир Зеленський наголосив на тому, що є кілька кроків, які допоможуть переконатися в тому, що РФ визнає необхідність завершувати війну. Йдеться про відсутність атак на енергетичну та іншу цивільну інфраструктуру, а також перемир'я на воді. Для встановлення "базової довіри" - можна звільнити полонених.

Пізніше кореспондентка Fox News Джекі Гайнріх повідомила, що зустріч між США та Україною про мирну угоду відбудеться у вівторок, 11 березня.

Слід зазначити, що раніше про підготовку зустрічі США та України говорив Андрій Єрмак. Голова Офісу президента України провів телефонну розмову з радником президента США з питань національної безпеки Майклом Волцом. За його словами, вони обговорювали подальші кроки на шляху до справедливого та тривалого миру.