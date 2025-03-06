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Про це повідомляє Радіо Свобода, передає RegioNews.

Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер заявив, що є затримка з постачанням Україні винищувачів F-16 через технічні проблеми. Водночас він спростував заяви ЗМІ про постачання цих літаків до 2028 року: за словами Барта де Вевера, це відбудеться набагато швидше.

"Ми вже готуємо пілотів. Є також механіки, ми забезпечимо запасними частинами. І я не виключаю, що в цьому році F-16 поїдуть до Києва або поїдуть в Україну. Але це вже буде більше для запчастин. Але наступного року ми також надамо літаки, які будуть боєздатними", - зазначив прем'єр-міністр Бельгії.

Перед зустріччю з партнерами на саміті ЄС Барт де Вевер уточнив, що Бельгія планує поставити винищувачі F-16 до України до 2026 року.

Слід зазначити, що на початку лютого стало відомо про отримання Україною другої партії винищувачів F-16 від Нідерландів. Першу партію Нідерланди передавали ще восени 2024 року.