У Держприкордонслужбі пояснили, які документи для перетину кордону потрібні медійникам та діячам культури

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Кабмін визначив порядок перетинання кордону для осіб зі сфери культури та інформаційної сфери

Про це повідомляє сторінка Державної прикордонної служби України у Фейсбуці, передає RegioNews.

Чоловіки віком від 18 до 60 років зможуть виїхати за кордон за умови виконання правил перетинання державного кордону та наявності підтвердних документів:

листа Міністерства культури та стратегічних комунікацій або Мінцифри до Адміністрації Держприкордонслужби щодо деталей поїздки;

запрошення іноземної організації (з перекладом українською);

військово-обліковий документ з відповідними відмітками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки або військово-обліковий документ в електронній формі.

"Якщо мету поїздки не підтверджено, у виїзді буде відмовлено. Міністерства культури та стратегічних комунікацій та Мінцифри розглядають звернення лише за дотриманням всіх вимог, а листи до Адміністрації Держприкордонслужби не надаються у разі невідповідності поданих документів", - додали у відомстві.

Раніше прикордонники нагадали, хто з чоловіків може виїжджати за кордон.