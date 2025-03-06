У Держприкордонслужбі пояснили, які документи для перетину кордону потрібні медійникам та діячам культури
Кабмін визначив порядок перетинання кордону для осіб зі сфери культури та інформаційної сфери
Про це повідомляє сторінка Державної прикордонної служби України у Фейсбуці, передає RegioNews.
Чоловіки віком від 18 до 60 років зможуть виїхати за кордон за умови виконання правил перетинання державного кордону та наявності підтвердних документів:
- листа Міністерства культури та стратегічних комунікацій або Мінцифри до Адміністрації Держприкордонслужби щодо деталей поїздки;
- запрошення іноземної організації (з перекладом українською);
- військово-обліковий документ з відповідними відмітками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки або військово-обліковий документ в електронній формі.
"Якщо мету поїздки не підтверджено, у виїзді буде відмовлено. Міністерства культури та стратегічних комунікацій та Мінцифри розглядають звернення лише за дотриманням всіх вимог, а листи до Адміністрації Держприкордонслужби не надаються у разі невідповідності поданих документів", - додали у відомстві.
Раніше прикордонники нагадали, хто з чоловіків може виїжджати за кордон.
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