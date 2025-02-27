10:43  27 лютого
Посадовці ЗСУ організували корупційну схему у ТЦК Києва та Волині: деталі
11:11  27 лютого
Менеджер відомого в Україні футбольного клубу втік за кордон
09:52  27 лютого
Богдан Кротевич залишає "Азов" після 10 років служби
UA | RU
UA | RU
27 лютого 2025, 13:20

В Україні ускладнили перетин кордону чоловікам, які перевозять гуманітарні та медичні вантажі

27 лютого 2025, 13:20
Читайте также на русском языке
фото: ілюстративне
Читайте также
на русском языке

Військовозобов’язані громадяни України, які перевозять гуманітарні та медичні вантажі, перетинатимуть кордон на загальних підставах

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Телеграм Державної прикордонної служби України.

Кабінет міністрів вніс зміни в Правила перетинання державного кордону, визначених Постановою КМУ від 27.01.1995 № 57, для окремих категорій громадян України.

"Відсьогодні під час дії правового режиму воєнного стану пропуск через кордон громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які перевозять медичні вантажі, гуманітарну допомогу, здійснюватиметься на загальних підставах", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, раніше рішення про їхній виїзд ухвалювали Міністерство розвитку громад та територій України, або військові адміністрації, але ця норма більше не діє.

Нагадаємо, на Закарпатті ліквідували канал незаконного переправлення осіб за кордон.

ДПСУ кордон обмеження виїзд за кордон перевізники
В Україні заборонять виїзд за кордон журналістам і митцям
27 лютого 2025, 10:13
Українець намагався вивезти до Румунії 52 старовинні книжки
24 лютого 2025, 05:49
В Україні фіксують масовий відтік за кордон 16-17-річних юнаків
20 лютого 2025, 07:59
Всі новини »
24 лютого 2025
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Про що каже політика Дональда Трампа по відношенню до України і чого чекати від президента США в подальшому, чому росія не заплатить за війну з Україною і як нашій державі варто розвиватися надалі, що...
18 лютого 2025
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки
За останні кілька років вартість ліків в аптеках подорожчала в рази і це визнають навіть в уряді. Натомість чиновники обіцяють українцям вже з березня знизити на третину ціни на медичні препарати. Нас...
14 лютого 2025
Мотивація по-новому. Влада кличе до армії молодь й обіцяє 1 млн грн: всі подробиці
Західні партнери вже не перший місяць публічно й не публічно намагаються вмовити українську владу знизити мобілізаційний вік ледь не до 18 років. Президент Зеленський на ці заклики відреагував різко: ...
13 лютого 2025
Санкції проти Порошенка – навіщо влада оголосила війну опозиції?
Рада Нацбезпеки та оборони запровадила санкції проти п’ятого президента України Петра Порошенка, а також проти Віктора Медведчука, Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та Костянтина Жеваго. Відпов...
Російські школярі привітали окупантів малюнками з емблемами ССО ЗСУ
27 лютого 2025, 14:15
Стало відомо, якою буде погода в останній день зими
27 лютого 2025, 14:12
Поліція ідентифікувала 4 російських командирів, які віддали наказ розстрілювати харків'ян
27 лютого 2025, 13:46
Стало відомо, скільки "обмежено придатних" українців, які мають пройти медкомісію до 5 червня
27 лютого 2025, 13:31
Смерть через навушники: на Фастівщині під колесами потяга загинула дівчина
27 лютого 2025, 13:21
На Буковині прикордонники уночі затримали трьох чоловіків, які намагались втекти до Румунії
27 лютого 2025, 13:10
Росіяни атакували безпілотником Херсон: є поранений
27 лютого 2025, 12:58
Зеленського запросили на саміт лідерів Євросоюзу, який відбудеться 6 березня
27 лютого 2025, 12:56
3000-4000 доларів за втечу: на Закарпатті ліквідували канал незаконного переправлення осіб за кордон
27 лютого 2025, 12:47
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки
Всі публікації »
Юрій Луценко
Сергій Фурса
Митрополит Епіфаній
Всі блоги »