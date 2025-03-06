В Госпогранслужбе пояснили, какие документы для пересечения границы нужны медийщикам и деятелям культуры

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Кабмин определил порядок пересечения границы для лиц из сферы культуры и информационной сферы

Об этом сообщает страница Государственной пограничной службы Украины в Facebook, передает RegioNews.

Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет смогут выехать за границу при условии выполнения правил пересечения государственной границы и наличия подтверждающих документов:

письма Министерства культуры и стратегических коммуникаций или Минцифры к Администрации Госпогранслужбы относительно деталей поездки;

приглашение иностранной организации (с переводом на украинский);

военно-учетный документ с соответствующими отметками территориальных центров комплектования и социальной поддержки или военно-учетный документ в электронной форме.

"Если цель поездки не подтверждена, в выезде будет отказано. Министерства культуры и стратегических коммуникаций и Минцифры рассматривают обращение только за соблюдением всех требований, а письма Администрации Госпогранслужбы не предоставляются в случае несоответствия поданных документов", - добавили в ведомстве.

Ранее пограничники напомнили, кто из мужчин может выезжать за границу.