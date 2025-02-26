Від 10 до 15 тисяч доларів за виїзд з країни: на Львівщині викрито схему незаконного переправлення чоловіків за кордон

фото: ДПСУ

У Львівській області правоохоронці спільно із прикордонниками припинили схему незаконного переправлення осіб через кордон

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Правоохоронці встановили, що 39-річний організатор разом із 43-річним спільником налагодили схему незаконного переправлення громадян України призовного віку до Євросоюзу.

Зокрема зловмисники планували переправити 44-річного жителя Київщини до Румунії через один із пунктів пропуску на Закарпатті. Для маскування "клієнта" сховали у вантажівці Volvo серед металевих труб.

Як з’ясувалось, вартість незаконного переправлення складала від 10 до 15 тисяч доларів США. У випадку з жителем Київської області вартість "послуги" становила 11 тисяч доларів.

Обох фігурантів затримано. Їм оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Нагадаємо, в Чернівецькій області прикордонники затримали чоловіка, який намагався виїхати за кордон у вантажівці з продуктами.