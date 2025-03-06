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06 березня 2025, 09:14

За минулу добу на фронті відбулося понад 100 боєзіткнень: де було найгарячіше

06 березня 2025, 09:14
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фото: ілюстративне
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Упродовж минулої доби, 5 березня, на фронті відбулося 109 боєзіткнень, найгарячіше було на Курському і Торецькому напрямках

Як передає RegioNews, про це у Фейсбуці повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

"Загалом протягом минулої доби зафіксовано 109 бойових зіткнень", - йдеться у повідомленні.

У середу, 5 березня ворог завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах трьох ракетних ударів із застосуванням чотирьох ракет, а також 85 авіаударів, зокрема, скинув 121 КАБ. Крім цього, здійснив понад чотири тисячі обстрілів, з них 144 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2547 дронів-камікадзе.

Росіяни завдавали авіаударів, зокрема, в районах населених пунктів Колодяжне, Гоптівка Харківської області; Зелене Поле, Покровськ, Чунишине, Олексіївка, Докучаєвськ, Оріхове, Бересток, Нова Полтавка, Миролюбівка, Одрадне, Веселе, Шевченко, Новопіль, Краматорськ, Костянтинівка, Торецьк Донецької області; Гуляйполе, Залізничне, П’ятихатки Запорізької області.

Нагадаємо, у Генштабі назвали втрати росіян за останню добу. Зокрема армія РФ втратила 881 800 своїх військових.

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