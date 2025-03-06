За прошедшие сутки на фронте произошло более 100 боеприкосновений: где были наиболее горячие точки

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За прошедшие сутки, 5 марта, на фронте произошло 109 боеприкосновений, горячее всего было на Курском и Торецком направлениях

Как передает RegioNews, об этом в Фейсбуке сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"В общей сложности за прошедшие сутки зафиксировано 109 боевых столкновений", - говорится в сообщении.

В среду, 5 марта враг нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных удара с применением четырех ракет, а также 85 авиаударов, в частности, сбросил 121 КАБ. Кроме этого, совершил более четырех тысяч обстрелов, из них 144 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2547 дронов-камикадзе.

Россияне наносили авиаудары, в частности, в районах населенных пунктов Колодежное, Гоптовка Харьковской области; Зеленое Поле, Покровск, Чунишино, Алексеевка, Докучаевск, Орехово, Бересток, Новая Полтавка, Миролюбовка, Отрадное, Веселое, Шевченко, Новополь, Краматорск, Константиновка, Торецк Донецкой области; Гуляйполе, Железнодорожное, Пятихатки Запорожской области.

Напомним, в Генштабе назвали потери россиян за последние сутки. В частности, армия РФ потеряла 881 800 своих военных.