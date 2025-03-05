В Україні представили найшвидший FPV-дрон "Перевертень"

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Про це повідомили в компанії, інформує RegioNews.

Там розповіли, що "Перевертень" – молодший брат швидкого перехоплювача STING, який має значно більшу ефективність. Його створили для знищення повітряних цілей противника.

Максимальна швидкість "Перевертня" до 200 км/годину, а робоча висота 5 кілометрів. Швидкість набору висоти – 23 сек./км

За словами команди "Диких Шершнів", дрон уже знищив чимало ворожих цілей.

Довідка: "Дикі Шершні" — українська MilTech компанія та благодійна організація, яка спеціалізується на розробці та виробництві бойових FPV-дронів для Збройних Сил України, зареєстрована 18 вересня 2023 року.

Компанія займається виготовленням багатофункціональних FPV-дронів, які постачає Силам оборони України.

За рік існування проєкту "Дикі Шершні" передали у війська понад 15 000 FPV-дронів різного розміру та призначення.

Нагадаємо, Міністерство оборони кодифікувало та допустило до використання у підрозділах ЗСУ безпілотні авіаційні комплекси "NORD" вітчизняного виробництва.

Раніше ми повідомляли, що на озброєння ЗСУ надійшли нові FPV-дрони "ZEUS" і "HADES".

Міністерство оборони також допустило до використання у підрозділах ЗСУ безпілотний авіаційний комплекс "Громило" українського виробництва.